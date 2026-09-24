-VÍDEO: DAQUI lesões fisioterapeuta (1.3460108)\nPerda de tecido, infecções, sangramentos, queimaduras, necrose, cortes e cicatrizes. Essas são algumas das complicações relatadas por pacientes da fisioterapeuta Magda Oliveira da Silva após procedimentos estéticos. Presa em Goiânia, ela é suspeita de mutilar pacientes e realizar intervenções para as quais não teria autorização profissional.\nEm nota, a defesa de Magda Oliveira da Silva afirmou que o processo tramita em segredo de Justiça e, por isso, não fará declarações sobre os detalhes do caso fora da esfera judicial. A defesa disse ainda que a fisioterapeuta confia na Justiça, está à disposição das autoridades e pretende colaborar com as investigações para esclarecer os fatos.\nSegundo o delegado Alex Rodrigues, ao menos 12 pacientes foram identificadas até o momento. A fisioterapeuta possui formação na área de estética, mas, de acordo com a investigação, não teria autorização para realizar alguns dos procedimentos, incluindo cirurgias como a ninfoplastia.