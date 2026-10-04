O Palácio das Esmeraldas é palco de grandes episódios políticos, sociais e culturais de Goiás (Wildes Barbosa / O Popular)\nOs seis candidatos ao Governo de Goiás participam da votação do primeiro turno das Eleições de 2026 neste domingo (4). Em todo o estado, os eleitores comparecem às urnas das 8h às 17h para escolher presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.\nCaso nenhum dos concorrentes ao Palácio das Esmeraldas alcance a maioria absoluta dos votos válidos, a definição ocorrerá em segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.\nWilder Morais\nO senador Wilder Morais (PL) chegou por volta das 8h30 no Colégio Marista, situado no Setor Marista, na capital. Ele estava acompanhado de sua candidata a vice-governadora, Ana Paula Rezende (PL). Wilder votou às 9h18.