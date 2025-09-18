Todos os deputados federais do Tocantins votaram a favor da urgência para um projeto de anistia aos condenados por atos golpistas. O texto que será apreciado na Câmara dos Deputados, no entanto, ainda não está definido.\nAprovar a urgência significa acelerar a tramitação do projeto dentro da Câmara. Com isso, o texto não precisará passar por comissões e poderá ser votado direto no plenário.\nForam 311 votos a favor e 163 votos contrários. Além disso, foram registradas 7 abstenções.\nConforme apurado pelo g1, o que tem sido dito na Câmara é que o projeto final vai diminuir as penas, mas não perdoar a condenação. E isso incluiria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a mais de 27 a anos de prisão. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que ainda haverá discussões.\nTodos os deputados do Tocantins votaram da urgência. São eles: