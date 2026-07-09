Para fornecer produtos e serviços à futura mina de ouro em Monte do Carmo, os interessados devem se cadastrar em uma plataforma lançada pela mineradora Hochschild Mining Brasil. O processo é gratuito e online. O projeto é avaliado em aproximadamente R$ 1,4 bilhão.\nComo ser um fornecedor? Os interessados devem criar uma conta no Portal de Fornecedores de Hochschild Mining (acesse aqui). Em seguida, preencher informações sobre o perfil da empresa, como contatos, categorias, e enviar as documentações exigidas. As informações serão revisadas pela Hochschild Mining, que decidirá se irá habilitar a conta ou não.\nSegundo a mineradora, o portal será utilizado nas operações da companhia na mina de Mara Rosa, em Goiás, que já está em funcionamento, e no projeto Monte do Carmo, que está em fase de revisão de engenharia, onde a construção da mina ainda depende das definições internas de investimento.