Em Palmas, espaços como shoppings e lojas de cultura geek promovem encontros para colecionadores do álbum do Mundial (Carlos Cardozo/Rede Amazônica)\nA Copa do Mundo estreia em menos de um mês, no dia 11 de junho, e, para entrar no clima, muitos amantes do futebol e colecionadores aproveitam para tentar completar o álbum e trocar figurinhas repetidas.\nEm Palmas, espaços como shoppings e lojas de cultura geek promovem encontros para colecionadores, com atividades abertas ao público em diferentes dias e horários, facilitando as trocas e ajudando na conclusão do álbum do torneio.\nPontos de troca\nCentral de Trocas de Figurinhas está localizada no Capim Dourado Shopping, em Palmas (Kiara Barroso)\nCapim Dourado Shopping: a chamada “Central de Trocas de Figurinhas” fica na área de eventos do shopping, em frente à praça de alimentação. O local funciona todos os dias: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. O espaço ficará montado até julho.