(Wildes Barbosa/O Popular)\nTrabalhadores brasileiros vão ter, neste ano de 2026, a maior quantidade de feriados nacionais que caem em dias úteis da última década, com nove das dez datas comemorativas que proporcionam folga na semana.\nAlém destes, porém, ainda existem os feriados estaduais e municipais, que normalmente comemoram o aniversário de fundação ou a padroeira do estado ou cidade.\nMoradores da capital paulista, por exemplo, terão o dia 9 de julho, que comemora o Dia da Revolução Constitucionalista de 1932, Data Magna do Estado, e o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade.\nO dia 8 de dezembro, data da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, é feriado religioso em diversos municípios do país, além de aniversário de algumas cidades, como Guarulhos (SP). No ano passado, a lista de locais que dão folga neste dia incluiu ao menos 12 capitais.