Trabalhadores com direito ao abono do PIS/Pasep devem começar a receber os valores a partir de 15 de fevereiro de 2026, conforme calendário proposto pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e que será votado em reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) na próxima semana.
A partir do ano que vem, haverá mudanças no pagamento do abono salarial. O valor recebido de salário que serve como base para liberação do benefício será reduzido. Terá direito ao PIS/Pasep quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor ao menos 30 dias no ano-base de 2024, recebendo até R$ 2.765,93.
Também é preciso estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e que o empregador tenha enviado os dados corretamente na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).