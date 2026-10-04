O estado do Tocantins completa 38 anos de criação nesta segunda-feira (5). Os trabalhadores que desejam celebrar a data devem ficar atentos, pois alguns repartimentos públicos e privados optaram por transferir o feriado.\nConfira abaixo o que abre e fecha no feriado da criação do Tocantins.\nO Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública do Tocantins informaram que não haverá atendimento no dia 5 de outubro, e que apenas os casos de urgência serão atendidos, em regime de plantão.\nO Governo do Tocantins publicou um decreto transferindo, excepcionalmente em 2026, o feriado do dia 5 para a sexta-feira (9). Sendo assim, servidores estaduais trabalham no aniversário do Tocantins e acumulam quatro dias de folga somados com o fim de semana e feriado de Nossa Senhora Aparecida na segunda-feira (12).\nSeguindo a mesma ideia, as prefeituras de Palmas, Araguaína e Gurupi também optaram por transferir a folga do feriado de criação do estado para a sexta-feira (9).