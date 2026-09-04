O Feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta segunda-feira (7), vai alterar o funcionamento de diversos serviços públicos e privados em Goiânia e em cidades da Região Metropolitana. Por formar um feriado prolongado, a data também será uma oportunidade para quem pretende descansar, viajar ou colocar os compromissos em dia.\nGoiânia\nConfira o que abre e o que fecha:\nBancos\nA Associação de Bancos (Asban) informou que as agências bancárias não terão atendimento ao público na segunda-feira (7). Os atendimentos serão retomados na terça-feira (8).\nCorreios\nO funcionamento dos Correios será mantido no sábado (5) e voltará a operar normalmente na terça-feira (8). Os endereços e horários de funcionamento das agências estão disponíveis no site e aplicativo dos Correios.\nPrefeitura de Goiânia\nOs serviços essenciais como atendimento de urgência e emergência em saúde, serviços de segurança e limpeza pública, serão mantidos em regime de plantão. Já nos demais órgãos municipais, o expediente será retomado na terça-feira (8).