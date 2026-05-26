Hospital Regional de Augustinópolis (Nielcem Fernandes/Governo do Tocantins)\nA Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que instaurou um procedimento interno para apurar a morte da aposentada Iraci Borges dos Santos, de 78 anos, ocorrida no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAug), no Bico do Papagaio, após uma transfusão sanguínea contestada pela família.\nSegundo a pasta, a análise busca identificar possíveis inconformidades, falhas operacionais ou descumprimento de protocolos técnicos relacionados ao atendimento prestado à paciente. A SES afirmou ainda que acompanha o caso por meio dos setores responsáveis e que medidas administrativas poderão ser adotadas caso a investigação interna aponte irregularidades.\nEm nota enviada ao Jornal do Tocantins, a secretaria também detalhou o quadro clínico apresentado pela paciente durante a internação. Conforme a pasta, Iraci chegou à unidade hospitalar com sintomas como fraqueza, tosse, mal-estar e agitação, além de diagnóstico de pneumonia viral.