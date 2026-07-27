Jornalista Delson Carlos Henrique ao lado da dentista Renata de Almeida (Reprodução / Instagram Delson Carlos e TV Anhanguera)\nA morte do jornalista Delson Carlos Henrique de Lima Barros, de 52 anos, em um prédio no Setor Bueno, em Goiânia, chocou a capital pela brutalidade e pela relação de amizade entre os envolvidos. O caso resultou na prisão em flagrante da dentista Renata de Almeida Pedreira e Sousa, de 40 anos, suspeita das facadas que vitimaram o comunicador e feriram sua própria companheira, Márcia Maria Carolli. Veja a seguir um resumo do assunto.\nCrime\nO homicídio aconteceu na última sexta-feira (24), durante uma confraternização em um apartamento na Avenida T-36. Delson Carlos, Renata e Márcia consumiam bebidas alcoólicas quando uma discussão teria se iniciado. Segundo relatos de funcionários do prédio à Polícia Militar (PM), Renata deu golpes de faca contra o jornalista, que morreu no local, e contra Márcia, que tentou defender o amigo.