Câmera de segurança registrou o momento em que baú do caminhão atingiu o ônibus na GO-010 (Divulgação/PRE)\nO acidente entre um ônibus e um caminhão, na rodovia GO-010, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, causou a morte de sete pessoas até o momento. O ônibus seguia de Brasília para Uberlândia, em Minas Gerais, quando foi atingido na manhã da última sexta-feira (7).\nComo aconteceu o acidente?\n-VÍDEO JTO: Acidente na GO-010 (1.3442465)\nUm vídeo gravado por uma câmera de segurança de uma propriedade rural mostrou o momento exato do acidente entre um caminhão e um ônibus que matou sete pessoas, na GO-010, em Luziânia. Nas imagens, enviadas pela Polícia Rodoviária Estadual ao DAQUI, é possível ver os dois veículos transitando em sentidos opostos. Antes da colisão, o baú do caminhão vira em direção ao ônibus, que tomba em seguida (assista ao vídeo acima). Dois carros também se envolveram na batida.