As provas do concurso da Câmara de Goiânia, com salários de mais de R$ 10 mil, estão previstas para serem aplicadas em fevereiro de 2026. Serão ofertadas 62 vagas, sendo 24 para nível superior e 38 para médio. As informações foram divulgadas pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD).\nAlém disso, o edital do concurso será publicado já no próximo mês. A banca responsável pela seleção é o Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG). Os candidatos aprovados podem ser nomeados ainda no primeiro semestre de 2026.\nO salário dos cargos de nível superior é R$ 10.059, enquanto o de nível médio é R$ 6.538. Segundo Policarpo, a estrutura atual da Câmara exige mais servidores. "Se prepare e venha ser servidor aqui da Câmara Municipal", anunciou o vereador em um vídeo publicado nas redes sociais (confira a divisão dos cargos abaixo).