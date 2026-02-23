Em Monte do Carmo, na região central do Tocantins, há um projeto de mineração de ouro avaliado em US$ 250 milhões de dólares, aproximadamente R$ 1,4 bilhão. A implantação deve ocorrer em meados de 2026, conforme a mineradora Hochschild Mining.\nO município tem 5.694 habitantes, segundo o último Censo do IBGE, e fica a pouco mais de 90 quilômetros da capital Palmas. A expectativa do governo do estado é de que sejam gerados 2 mil empregos diretos e indiretos na região.\nSegundo a mineradora, o projeto está em fase de revisão de engenharia. Isso significa que o foco, atualmente, é o detalhamento da engenharia do projeto e o refinamento do plano para sua implantação. O início da construção permanece condicionado às definições internas de investimento.\nSimples, autêntico e raiz: quem foi Seu Boinha, influenciador que morreu após internação para tratar hidrocefalia