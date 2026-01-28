Gabriel Chaves vendia pães em frente a supermercado quando foi retirado à força do local (Arquivo Pessoal/Gabriel Chaves)\nO vendedor ambulante Gabriel Chaves, de 19 anos, vendia pães na frente de um supermercado quando foi retirado à força do local pelo proprietário do estabelecimento. Casado e pai de uma bebê de 9 meses, o jovem estava no local há cerca de 1 ano e 4 meses.\nO caso ocorreu no dia 21 de janeiro em um supermercado no Setor Aureny III, localizado na região sul de Palmas, e ganhou repercussão quando Gabriel divulgou o vídeo nas redes sociais.\nO Jornal do Tocantins fez contato com o estabelecimento, que respondeu em nota que o vídeo gerou “interpretações distorcidas” e que “não houve intenção de humilhar” o vendedor. O estabelecimento disse ainda que a abordagem ocorreu de forma respeitosa e sem violência (veja nota completa no final da matéria).