Conhecida pelo carisma, pela atuação no meio empresarial e pela forte presença social em Valença, no interior da Bahia, Isabelle de Jesus Monteiro, a Kyka, morreu após passar mal enquanto estava na piscina de um hotel em Rio Quente, no sul de Goiás, nesta quinta-feira (22). Diretora financeira de uma empresa provedora de internet de fibra óptica, ela estava hospedada com a família quando perdeu a consciência.
A mulher era natural da cidade de Valença, na Bahia. Segundo o Rio Quente Resorts, Isabelle interagia normalmente com a família em uma área de água rasa quando perdeu a consciência. Em nota enviada ao O POPULAR, o resort lamentou a morte da hóspede e informou que prestou todo o suporte necessário aos familiares.