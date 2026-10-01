Avião no qual empresário estava havia decolado de Goiânia rumo ao Pará e caiu na zona rural de Divinópolis (TO) (Reprodução/Instagram Ebert Sousa)\nO empresário goiano Ebert Rodrigues Sousa, de 45 anos, que morreu em um acidente aéreo nesta quarta-feira (30), no Tocantins, atuava com empresas do ramo de comunicação visual.\nEbert era proprietário da Neo Consult Comércio e Serviços, empresa que atua com a montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização. Ele morava em Goiânia.\nEmpresário e piloto de Goiás morrem em queda de avião no Tocantins\nAcusados pela morte de Davi Sebba, policiais militares vão a júri 14 anos após crime\n'Para sempre na memória', desabafa primo de Rick uma semana após a morte do cantor\nO acidente\n-Vídeo: Acidente avião (1.3462630)\nO acidente aconteceu na zona rural de Divinópolis, cidade que fica a 130 quilômetros de Palmas (assista ao vídeo acima). Segundo a TV Anhanguera, a aeronave de pequeno porte saiu de Goiânia (GO) com destino ao Pará. Momentos antes do acidente, o avião teria parado para abastecer em Gurupi.