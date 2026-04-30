Ezequiel Reis Pereira, de 23 anos, morreu após sofrer um corte no pescoço enquanto andava de moto na Avenida Maranhão, em Gurupi, na região sul do estado. O jovem trabalhava em dois empregos como entregador delivery. Foram encontradas caixas com vidro moído e linha de pipa com cerol no local do acidente, segundo a polícia.\nO acidente foi registrado nesta segunda-feira, 27. Policiais militares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local.\nSandro Mikael Alves Soares, amigo do entregador, contou à reportagem que o jovem tinha o sonho de construir uma família e ser pai.\nA gente sentava para conversar e ele contava os planos de abrir uma loja de roupa no futuro. Todo mundo respeitava muito ele, foi um cara que ajudou muita gente. Pessoa do coração gigante, não tinha maldade, não tinha rancor", disse.