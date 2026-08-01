As quatro pessoas que morreram em um acidente na GO-139, entre Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro, no Sudeste de Goiás, eram uma família e uma criança que estava com eles no carro, segundo o Corpo de Bombeiros de Silvânia, que atendeu a ocorrência. Uma outra criança foi socorrida com vida e levada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O hospital informou que o estado de saúde dela é grave e que a criança respira com ajuda de aparelhos. As vítimas foram identificadas como:\nDavi Gonçalves Oliveira, de 35 anos (pai dos irmãos de 8 e 13 anos e motorista do carro)\nElizene Moreira da Silva, de 28 anos (madrasta dos irmãos de 8 e 13 anos)\nDeivid Gonçalves Ferreira, de 13 anos (irmão da menina de 8 anos e filho do motorista)\nThayla Izabelly Gomes de Souza, de 6 anos (amiga dos irmãos de 8 e 13 anos)