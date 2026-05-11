A ponte na BR-230, que fica entre Tocantins e Pará, ficará interditada por tempo indeterminado. Laudos apontaram riscos graves na sustentação e a estrutura será reconstruída. Os motoristas poderão pegar rotas alternativas pela BR-153, em Xambioá, por balsa em Buriti do Tocantins, pela região de Esperantina ou pelo Maranhão.\nA interdição iniciou no dia 17 de abril de 2026, quando foi feita a inspeção técnica no interior do tramo central. No relatório, foi identificada a deterioração elevada nos pilares do trecho central e nos blocos de fundação, que sustentam o vão principal sobre o Rio Araguaia.\nO Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou que um edital para a licitação das obras está programado para ser publicado em 26 de junho de 2026. A ponte será construída dentro do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (PROARTE).