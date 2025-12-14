Tasso Câmara e coroa de flores de Ronaldo Caiado e Gracinha (Arquivo pessoal e Catarina Lima/ O Popular)\nO velório de Tasso Câmara aconteceu neste domingo (14) no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, às 8h. Na cerimônia estavam amigos, familiares e autoridades, que homenagearam Tasso com coroas de flores.\nO carinho que os netos e filhos de Tasso tinham com ele é perceptível. À reportagem, Sérgio Câmara, que é vice-presidente do Grupo Jaime Câmara e superintende do J. Câmara e Irmãos, contou que o pai sempre foi carinhoso e participativo nas atividades profissionais e da família. "Isso é uma coisa bonita dele, ele era um cara muito atencioso com a família. Qualquer probleminha ele sempre entrava na frente, querendo oferecer bondade e ajuda. Sempre feliz com os netos e com os filhos. Era uma pessoa alegre, muito alegre", conta.