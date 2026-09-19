Alexandre Pires na gravação ao vivo do álbum 'Latin lover' (Divulgação)\nA compra de uma fazenda por R$ 25 milhões pelo cantor Alexandre Pires, em Dianópolis, no sudeste do Tocantins, virou alvo de uma disputa judicial entre empresários do agronegócio. O sócio Renato Junio Pinto Guimarães afirma que foi excluído da negociação e não recebeu a parte do valor que teria direito.\nO caso teve um novo capítulo nesta semana, depois que defesa de Alexandre Pires pediu que o processo tramitasse em sigilo. O argumento foi de que a exposição do caso poderia afetar a intimidade do cantor e revelar informações sobre seu patrimônio.\nA Justiça, porém, negou o pedido de segredo total. Na decisão, o juiz afirmou que o interesse público e jornalístico no caso não significa, por si só, violação da intimidade.\nEm nota, o escritório Moraes Advocacia Rural, que representa Renato, afirmou que a ação busca resguardar os direitos patrimoniais do cliente. Segundo a defesa, ele continua aberto ao diálogo e a um acordo entre as partes. O JORNAL procurou a defesa de Alexandre Pires, mas não recebeu resposta.