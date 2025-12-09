-DAQUI RIO VERDE (1.3347395)\nma mulher foi morta, e a filha e o marido foram baleados durante um atentado em uma praça de Rio Verde, na região sudoeste, segundo o delegado Adelson Candeo. De acordo com o investigador, o alvo dos disparos seria Luiz Fernando Fernandes de Mantos, de 20 anos, que foi socorrido e levado ao hospital junto com Luana Polis Ribeiro, 30, que levou um tiro na perna. Nivalda Polis Ribeiro, 50, não resistiu aos ferimentos (veja vídeo acima).\nO Luiz Fernando teve um desentendimento com um homem chamado Vitor Rafael, que é o autor intelectual do crime. Os dois negociaram uma motocicleta há mais de um ano, aproximadamente. E o Vitor Rafael não teria pago o valor total dessa motocicleta para o Luiz Fernando. Isso gerou um desentendimento entre eles, gerou confusão, briga e ameaça", contou o delegado à repórter Rafaella Barros, do g1.