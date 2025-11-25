As motocicletas estão ocupando mais espaço nas garagens dos brasileiros, após as vendas registrarem recorde histórico em outubro. Somente no mês passado, foram emplacadas 1.891 motos em Goiás, um crescimento de 26,5% em relação ao mesmo período de 2024, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).\nNo Brasil, foram 209.768 emplacamentos em outubro, alta de 25,82% na comparação com o mesmo mês de 2024. Considerando os dez primeiros meses do ano, foram mais de 1,8 milhão de motos emplacadas no País, 15,64% mais que no mesmo período do ano passado.\nCuidado com as 'ofertas imperdíveis': Procon ensina como não cair em armadilhas\nÁrea Azul terá reajuste e estacionar ficará mais caro em Goiânia\nComércio anuncia desconto de até 70% na Black Friday\nDiante disso, a indústria de motocicletas fechou outubro com o melhor desempenho de produção do ano. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), 188.820 unidades saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus (PIM), uma alta de 21,8% em relação ao mesmo mês de 2024.