Após ganhar liberdade, o vendedor ambulante Osmar Sousa Figueiredo, de 38 anos, agora tenta retomar a vida. Ele ficou preso por um mês em Araguaína, no norte do Tocantins, após ser confundido com um suspeito de homicídio, segundo seu advogado.\nEstou me sentindo um pouco ainda meio confuso pelo que eu passei, tentando me adaptar de novo. Porque foram 30 dias lá, né? A pessoa sai meio com uns transtornos. Estou tentando me reabilitar ao que eu era antes, que não é fácil", contou.\nOsmar ganha a vida vendendo meias e outros produtos de forma ambulante em Araguaína. Ele foi preso em casa, no dia 11 de dezembro de 2025, após ser apontado como suspeito de um assassinato registrado em Goiânia (GO), em 2019.\nO vendedor é natural de Araguaína e afirma não conhecer a cidade goiana. Ele foi solto no dia 10 de janeiro, após alvar de soltura expedido pela Justiça de Goiás.