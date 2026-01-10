O vendedor ambulante Osmar Sousa Figuereido, de 38 anos, foi solto na manhã deste sábado (10) após passar um mês preso por engano em Araguaína, região norte do Tocantins. Segundo advogado, ele tem o nome semelhante ao de um investigado por homicídio e acabou sendo confundido pela Justiça.\nOsmar foi preso no dia 11 de dezembro de 2025 como suspeito de um assassinato registrado em Goiânia (GO), em 2019. O vendedor é natural de Araguaína e afirma não conhecer a cidade goiana.\nNunca tinha passado por isso. Estava em casa quando a polícia chegou com o mandado de prisão. O caso aconteceu em Goiás, em uma cidade que nunca nem pisei. Eu tinha perdido meus documentos", comentou Osmar.\nO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afirmou que determinou o arquivamento do processo do pedido de exceção de ilegitimidade, já que a prisão preventiva foi revogada e diligências para identificar o verdadeiro acusado foram deferidas.