A Prefeitura de Goiânia vem notificando os vendedores de água de coco no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, para remoção de equipamento fixo, em um prazo de duas semanas. Ao menos dois já saíram do local.\nOs trabalhadores reclamam da medida da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic). A justificativa da pasta é de que, por falta de processo licitatório para a concessão de permissões aos comerciantes, previsto no Código de Posturas, todos que possuem banca fixa estão irregulares.\nAo menos 14 barracas de venda de água de coco circundavam o Parque Vaca Brava até poucas semanas atrás. Conforme relatos, destas, cinco foram notificadas pela Sefic e dois saíram. A notificação que cita a retirada do equipamento fixo de área pública dá prazo de 15 dias para a remoção. E para alguns, já se esgotou. Enquanto isso, aqueles que ainda não receberam o documento relatam receio com a medida.