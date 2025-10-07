Os vendedores de água de coco que trabalham no Parque Vaca Brava, em Goiânia, terão um novo prazo de seis meses para regularizar suas barracas, conforme anunciado pelo Secretário Municipal de Eficiência, Fernando Peternella, em entrevista à TV Anhanguera na manhã desta segunda-feira (6).\nSegundo o secretário, os trabalhadores não foram notificados para deixar o local, mas sim para se adequarem às normas municipais. “Eles estão hoje fixados na calçada, e a legislação não permite esse tipo de ocupação”, explicou Peternella, após relatos de vendedores que teriam sido retirados do parque.\nMudança nas estruturas e apoio financeiro\nA prefeitura de Goiânia informou que vai oferecer linhas de financiamento para ajudar os ambulantes a se adaptarem às novas exigências. Entre as mudanças estão:\nSubstituição das barracas fixas por estruturas móveis, como carretinhas ou veículos adaptados, que possam ser montados e retirados diariamente;