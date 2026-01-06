O Conselho de Segurança das Nações Unidas debateu nesta segunda-feira (5) a legalidade dos ataques americanos à Venezuela e da captura do ditador Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.\nA Venezuela afirmou que foi atacada de forma ilegítima. Já o embaixador dos Estados Unidos, Mike Waltz, negou uma guerra contra Caracas e justificou a prisão com o argumento de que Maduro enriqueceu às custas da miséria dos venezuelanos. Reiterou ainda declarações relacionadas à segurança nacional.\n"Não se pode deixar que as maiores reservas energéticas do mundo estejam sob o controle de adversários dos EUA. Esse é o nosso hemisfério. Não se pode transformar a Venezuela em um hub operacional para Irã, Hezbollah, gangues, agentes de inteligência cubanos e outros atores malignos que controlam aquele país", disse Waltz, sem apresentar provas.