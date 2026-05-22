O vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Anselmo Pereira (MDB), foi notificado pela Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) para a limpeza de 11 lotes em seu nome que estão sujos – seja com material de construção civil, ou com mato alto. Destes, um está situado na Rua Francisco Godinho, na Vila Rosa, e outro na Rua Manaus, no Parque Amazônia.\nA notificação foi publicada no <FI10>Diário Oficial do Município (DOM) </FI>dos dias 16 e 30 de abril, respectivamente. Já os outros nove lotes estão localizados no Residencial Itaipu, sendo um na Rua RI 14, e os demais em uma área situada na Rua RI 17. Neste último setor, a publicação é mais recente, datada do dia 14 de maio.\nConforme o documento publicado no DOM pela Sefic, a limpeza deve ser feita visando reduzir a proliferação do mosquito <FI10>Aedes aegypti</FI> e “consequentemente, os casos de pessoas infectadas com o vírus da dengue em Goiânia”. Foi fixado um prazo de 8 dias para a limpeza, sendo que os proprietários, inquilinos ou outros usuários dos imóveis não edificados devem manter eles com “gramíneas ou vegetação rasteira semelhante, com altura máxima de 40 centímetros, ou cobertos por brita”.