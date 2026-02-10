O vereador de Anápolis, Carlos Antônio dos Santos, conhecido como Carlim da Feira (PSD), de 56 anos, morreu no hospital após ser atropelado por uma moto na Avenida Jamel Cecílio, em Anápolis, no centro de Goiás. O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), por meio de nota, citou que a morte do parlamentar foi confirmada às 4h desta segunda-feira (9).\nApós avaliação médica imediata e realização de exame de tomografia computadorizada, foi constatado quadro de Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) grave. Diante da gravidade, o paciente foi prontamente encaminhado ao Centro Cirúrgico, onde foi submetido a uma craniotomia descompressiva, com o objetivo de contenção de danos neurológicos", relata a nota do Heana (veja íntegra ao final desta reportagem).\nA Polícia Militar de Goiás (PMGO) relatou que o vereador foi atingido por uma moto com dois ocupantes. Segundo a corporação, ele havia estacionado o carro em um dos lados da avenida e, ao tentar atravessar a via, acabou sendo atropelado. Ele, o piloto da moto e o garupa foram socorridos e levados para o Heana, mas o vereador não resistiu.