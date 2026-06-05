Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou três pessoas mortas na noite desta quinta-feira (4), na GO-206, em Quirinópolis, no sudoeste goiano. As vítimas são o vereador de Cachoeira Alta, Shaylon Rodrigo, a mulher, Maria Júlia, e o filho do casal, Gabriel. As informações foram apuradas pela repórter do g1 Goiás, Eliane Barros, junto ao Corpo de Bombeiros.\nO motorista do caminhão foi socorrido e encaminhado ao hospital. Visto que o nome dele não foi revelado, O DAQUI não conseguiu atualizar o estado de saúde até a última atualização deste texto. As circunstâncias envolvendo o acidente não foram divulgadas.\nSegundo os bombeiros, o caminhão transportava cana picada. Com o impacto da batida, a carga se espalhou pela pista e o veículo tombou em formato de "L", interditando o trânsito no local. O vereador e a família, que estavam no carro, morreram ainda no local. Os corpos ficaram presos às ferragens e precisaram ser retirados pelos militares após a perícia.