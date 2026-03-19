Vereador Elimenezes Ramos (PL) tem 31 anos (Arquivo pessoal / Cristóvão Rodrigues)\nO vereador Elimenezes Ramos (PL), de 31 anos, desapareceu após dizer para a família que iria à faculdade, em Aloândia, no sul de Goiás. A moto dele foi encontrada ainda na fazenda onde mora com os pais, próxima ao celular que foi queimado, conforme o relato do pai do político ao POPULAR.\nMeneizin, como é conhecido, desapareceu na terça-feira (17), por volta das 18h. Ao POPULAR, o pai do vereador, Cristóvão Rodrigo de Menezes, disse que o filho tem a rotina de sair com a moto até a cidade, que fica a três quilômetros da fazenda, e pegar um ônibus escolar com destino à Goiatuba, onde cursa agronomia.\nSegundo o pai, o filho não demonstrava estar deprimido, porém, acredita que ele tenha sumido voluntariamente devido a dívidas acumuladas em jogos.