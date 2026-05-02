O vereador e presidente da Câmara Municipal de Pontal do Araguaia (MT) Vinícius Medeiros Nascimento, conhecido como Vini Jack, faleceu aos 44 anos nesta sexta-feira (1). Conforme publicações nas redes sociais do político, ele estava fazendo tratamento contra um câncer, em Barretos (SP).\nA morte de Vinícius foi divulgada em nota de pesar pela prefeitura de Aragarças e pela Câmara Municipal de Pontal do Araguaia, no Mato Grosso. A prefeitura de Aragarças informou em publicação nas suas redes sociais que manifesta profundo pesar pela morte do vereador. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a população aragarcense. Que Deus conforte os corações e conceda força a todos”, escreveu, em nota de pesar. (Confira a nota completa ao final do texto).\nO vereador de Cuiabá Luis Fernando Dias (Cidadania) também publicou uma nota de pesar em suas redes sociais e informou que Vinícius era seu amigo e lamentou a partida do político. “Hoje nos despedimos não apenas de um grande político, mas de um amigo leal, humano e comprometido com as pessoas”, disse em nota.