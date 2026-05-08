-Vereadora agredida por prefeito em Tocantins (1.3407622)\nA vereadora Rosania Carvalho de Farias (MDB), de Paranã, denunciou que foi agredida pelo prefeito da cidade após receber uma denúncia anônima e tentar localizar um maquinário público na fazenda dele. Phabio Augusto da Silva Moreira (Republicanos) nega as acusações sobre uso de bem público, diz que foi agredido por um amigo da vereadora e agiu em legítima defesa (veja vídeo acima).\nO caso foi registrado nesta quarta-feira (6), na zona rural da cidade. Os dois registraram boletins de ocorrência na Polícia Civil. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Polícia Militar, mas não obteve nenhum retorno até a última atualização desta reportagem.\nA vereadora estava acompanhada do amigo e do filho de 21 anos, que gravou um vídeo da confusão. As imagens estão circulando nas redes sociais.