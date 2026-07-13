Em ritmo de pré-campanha, ao menos 15 dos 37 vereadores da capital intensificaram presença no interior de Goiás utilizando os carros oficiais da Câmara Municipal de Goiânia em 44 viagens a 16 cidades goianas ao longo do primeiro semestre deste ano. Os deslocamentos também abrangem idas a Brasília (DF) e uma viagem a Caraguatatuba, município no litoral norte de São Paulo.\nNa comparação com o mesmo período do ano passado, o número quase dobrou. Entre janeiro e a primeira quinzena de julho de 2025, como mostrou O JORNAL, foram registrados 23 deslocamentos. No mesmo intervalo deste ano, o total chegou a 44 viagens - um aumento de 91,3%.\nO levantamento do JORNAL, feito com base em dados disponíveis no Sistema Unificado de Administração Pública (Suap) do Legislativo, corresponde ao período de janeiro até a última quinta-feira (9). Com exceção de Léia Klébia (Podemos), todos os outros 14 vereadores que ampliaram o périplo pelo estado são pré-candidatos para os cargos de deputado estadual, federal ou senador, como mostrou o jornal em abril.