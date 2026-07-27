Os 37 vereadores de Goiânia gastaram ao menos R$ 3,02 milhões da Cota Para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) ao longo do primeiro semestre, mostra levantamento com base em dados extraídos do Portal da Transparência do Legislativo goianiense. O total representa um aumento de cerca de 10,15% em relação ao mesmo período (janeiro a junho) do ano passado, quando os parlamentares gastaram R$ 2,74 milhões. A ampliação ocorre em contexto no qual mais da metade dos vereadores deve disputar as eleições para cargos de deputado estadual, deputado federal ou senador.\nNo detalhamento, mais da metade do valor gasto pelos vereadores está concentrada em duas categorias: a divulgação de atividade parlamentar - que inclui, entre outros, produção de conteúdo e ações publicidade do mandato - foi a principal despesa, somando R$ 1,06 milhão, ou 35,3% de tudo o que foi pago.