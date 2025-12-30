Chuva forte registrada em Palmas (Ana Paula Rehbein/TV Anhanguera)\nA virada de ano no Tocantins terá a marca de chuvas e trovoadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de queda de granizo na quarta-feira (31) em Palmas, Porto Nacional e Paraíso.\nO estado possui alertas amarelos ativos para chuvas intensas. O primeiro termina nesta terça-feira (30) e abrange todo o território tocantinense. O outro encerra às 23h59 do dia 31 e cobre quase todo o estado, com exceção da região do Bico do Papagaio, no extremo norte do Tocantins.\nNeste período, o volume de precipitação varia entre 20 e 30 milímetros por hora, acompanhado de ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora.\nNa região norte, apesar da chuva, a temperatura máxima ultrapassa os 30 graus no dia da virada. Já na região sul, algumas cidades podem registrar granizo.