Técnicos fazem levantamento topográfico da área para a implantação de vias laterais e novas conexões viárias na região, com um prazo de entrega do projeto estimado em 60 dias (Diomício Gomes / O Popular)\nDesde julho de 2024, as obras do viaduto da Avenida Leste-Oeste com a Avenida Castelo Branco estão paradas e, agora, a Prefeitura ao menos suspendeu a busca de uma solução para o local e vai tentar uma alternativa para a fluidez do tráfego de veículos. No final de semana, o prefeito Sandro Mabel (UB) chegou a fazer uma enquete em seu perfil em rede social para definir qual solução para o viaduto. Ele deu como opções a continuidade da busca por resolver a obra ou a construção de vias laterais, com programação semafórica no cruzamento com a Castelo Branco, que foi a opção vencedora por mais de 90% dos votos. O DAQUI apurou, no entanto, que já estavam sendo feitos estudos para realizar a opção alternativa.