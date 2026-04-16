A retomada das obras do viaduto da Avenida Leste-Oeste com a Avenida Castelo Branco, em Goiânia, anunciada em setembro do ano passado pelo prefeito Sandro Mabel (UB), ainda não começou. A construção está parada desde julho de 2024 e deveria ser retomada após anúncio de acordo com a empresa BK Infraestrutura, que havia iniciado o projeto em 2023.\nNesta semana, a Prefeitura finalizou acordo de desapropriação em dois imóveis na região, sob o argumento de que “a necessidade de intervenção do Poder Público para o propósito desta desapropriação é assegurar a execução das obras do complexo viário da Avenida Leste-Oeste com Avenida Castelo Branco”.\nAssim mesmo, não há previsão de retomada dos serviços no local. Procurada, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) não se manifestou sobre as desapropriações e nem mesmo sobre a situação do viaduto com as obras paralisadas. Até então, a necessidade de desapropriações no local era usada como argumento para a não continuidade da obra.