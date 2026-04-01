O governo estadual deve publicar, ainda neste ano, o edital para a licitação do Complexo Viário Luiz Alberto Maguito Vilela na GO-020, nas proximidades do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. A estrutura contará com o rebaixamento da pista central da rodovia, com um total de seis faixas, sendo três em cada sentido, e ainda duas alças de retorno suspensas, criando uma espécie de rotatória em nível, semelhante ao que foi feito na Rua 90 com a Avenida Jamel Cecílio, em Goiânia, para a passagem do BRT Norte-Sul.\nO projeto foi uma doação para a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) da FGR Urbanismo e Flamboyant Urbanismo, que contrataram os serviços da Dnastest por cerca de R$ 1 milhão. A estimativa é que a obra, que deve durar entre 15 e 18 meses, custe em torno de R$ 52 milhões, com custeio do próprio Estado de Goiás.