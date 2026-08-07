A Prefeitura de Goiânia vai liberar na manhã desta sexta-feira (7) o tráfego de veículos na primeira via lateral do viaduto da Avenida Leste-Oeste com a Avenida Castelo Branco, no sentido Centro–bairros, no Setor Esplanada do Anicuns. De acordo com o município, após a conclusão dessa etapa as equipes darão continuidade à execução da segunda via lateral. A conclusão total está prevista para ocorrer em até 60 dias.\nA Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), em nota ao POPULAR, informa que neste estágio das obras as equipes estão focadas na execução da terraplanagem e da pavimentação das vias. Estão envolvidos cerca de 150 servidores para a execução dos trabalhos, entre eles operadores de máquinas e motoristas, além de equipamentos como retroescavadeiras, escavadeira hidráulica, acabadora de asfalto, motoniveladora, extrusora de meio-fio, caminhões Munck, caminhões basculantes e de carroceria, caminhão-pipa, rolos compactadores (liso e de pneus) e minicarregadeira.