Homens trabalham na estrutura do viaduto da Rua 10 sobre a Marginal Botafogo: serviço já foi realizado em outras 3 pontes, mas não foi divulgado (Diomício Gomes / O Popular)\nA Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap) começou a cumprir, quase um ano depois, uma liminar judicial que determinava à Prefeitura de Goiânia realizar obras de recuperação e revitalização de quatro viadutos. Desde a última terça-feira (28), o Paço faz a sondagem do solo no viaduto da Marginal Botafogo da Rua 10, no Leste Universitário.\nA técnica, usada para analisar a resistência do terreno para suportar a estrutura do viaduto, deve ser finalizada no máximo em 10 dias, com acréscimo de mais cinco dias para conclusão do laudo técnico do terreno.\nEsse é o quarto viaduto da capital que a empresa Gynsolos faz a sondagem de solo neste ano. Conforme apurado pelo jornal, a empresa foi contratada pela empresa Suprema Engenharia para fazer a análise técnica da estrutura na Rua 10, como também da: Avenida T-63, sobre o Córrego Cascavel, no Jardim América; Avenida 24 de Outubro, sobre o Córrego Cascavel, na Vila Abajá; e Rua Dr. Constâncio Gomes, sobre o Córrego Botafogo, entre os setores Crimeia Oeste e Leste. As quatro são as mesmas contempladas pela determinação da Justiça. A Suprema Engenharia, por sua vez, seria a empresa contratada pelo município para efetuar a reestruturação nos viadutos.