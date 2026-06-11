Quatro pessoas de uma mesma família morreram em um acidente na TO-110, entre Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. As vítimas voltavam de uma viagem quando o carro em que estavam bateu de frente com outro veículo que trafegava no sentido contrário. Segundo a Polícia Militar, um menino de 2 anos sobreviveu.\nO acidente aconteceu quando a família retornava da casa de um parente em Dianópolis e seguia para Taguatinga, no sudeste do Tocantins. No veículo estavam:\nLorenzo, 2 anos — único sobrevivente;\nMaycon Douglas de Souza, 24 anos — pai da criança;\nAna Karoline Queiroz Alves, 20 anos — mãe da criança;\nDinoel Cordeiro da Silva, 51 anos — pai de Maycon e sogro de Ana Karoline;\nLucilene Souza Barros Cordeiro, 47 anos — mãe de Maycon e sogra de Ana Karoline.\nSegundo familiares, o menino sofreu fraturas nas pernas, passou por cirurgia e foi transferido para o Hospital Geral de Palmas (HGP), onde segue internado.