-Vídeo - Viatura PM invade supermercado (1.3359903)\nUma viatura da Polícia Militar (PM) invadiu um supermercado no Setor Jardim Nova Esperança, em Goiânia. Os agentes estavam perseguindo um motociclista quando acabaram atingindo um outro veículo em um cruzamento. Ninguém ficou ferido, mas o suspeito conseguiu fugir. O caso aconteceu nesse sábado (10) e a TV Anhanguera exibiu as imagens com exclusividade (assista acima).\nO vídeo mostra a viatura em perseguição. No cruzamento da Avenida Sol Nascente com a Rua Esperança, acontece o acidente entre os dois carros. A viatura quebrou uma vitrine e atingiu uma prateleira com mercadorias e duas bicicletas. As imagens ainda mostram que uma funcionária do supermercado e um homem, que estava na calçada, se assustaram com a batida e correram.\nVeja mais detalhes na reportagem da TV Anhanguera: Viatura da PM invade supermercado após acidente durante perseguição