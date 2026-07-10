A temporada de férias no Rio Araguaia recebeu um reforço no policiamento deste ano, em Goiás. A Polícia Militar está usando viaturas náuticas iguais às utilizadas pela polícia dos Estados Unidos, além de lanchas com sonar e de motos aquáticas e novos rádios comunicadores.\nÀ TV Anhanguera, o tenente-coronel Marcelo Veloso afirmou que o patrulhamento começa em Aragarças e se estende até a cidade de Luiz Alves. Ele reforçou que esta é a maior operação logística já feita pelo Batalhão de Operações Ambientais.\nNós estamos com cerca de 35 embarcações", destacou.\nO rádio comunicador digital usado pelos militares neste ano também é um ponto de destaque, integrando as oito cidades do Vale do Araguaia.\nA nova viatura náutica também é maior e tem espaço para até 7 militares.\nConheça a região do Rio Araguaia onde Leonardo mostrou praias na divisa entre Goiás e Mato Grosso