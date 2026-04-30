Câmeras e placas de energia solar começaram a ser instaladas pela RedeMob Consórcio, que opera a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, em pontos de ônibus de Goiânia. Segundo a empresa, o projeto ainda é um protótipo e está em fase de testes. A Prefeitura, por sua vez, anunciou nesta quarta-feira (29), que viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estarão nas principais paradas de ônibus da capital, todos os dias, das 4 às 6 horas da manhã.\nA reportagem encontrou um ponto de ônibus em frente ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT) com a nova tecnologia, no Jardim Bela Vista, na região leste de Goiânia. O modelo também está sendo testado na GO-070, no Centro e em outras regiões da capital. A RedeMob não deu detalhes da medida porque o projeto ainda não foi implementado de forma definitiva.