Um casal foi preso suspeito de matar um homem e transportar o corpo dele em uma mala. É investigada ainda a participação de um menor e de uma mulher, que já foi ouvida na condição de testemunha. O caso aconteceu em 8 de setembro deste ano, e câmeras de segurança registraram quando o corpo foi transportado em uma mala pelas ruas de Goianira, na região metropolitana de Goiânia.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o tenente-coronel da Polícia Militar, Lívio Oliveira, contou que, no dia 11 de setembro, moradores do Setor Residencial Florença acionaram a corporação após encontrarem o corpo em avançado estado de decomposição dentro da mala em um lote. As polícias Civil e Científica foram acionadas, e uma força-tarefa criada para identificar a vítima e os suspeitos.\nLívio disse que, junto com o corpo, foi encontrado um uniforme de uma empresa terceirizada que faz entregas para uma farmácia. Ainda durante as investigações, os policiais lançaram alertas e identificaram que a motocicleta que a vítima usava voltou a circular no sábado.