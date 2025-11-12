Superintendente Zeroildes Miranda recebendo a chave da caminhonete em solenidade (Danilo Rodrigues/Governo do Tocantins)\nA ex-superintendente de Administração do Sistema de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Zeroildes Miranda, recebia um salário de R$ 15.234,33 no Governo do Tocantins. Ela pediu exoneração do cargo após o filho dela publicar vídeos nas redes sociais dirigindo uma caminhonete do Estado em alta velocidade.\nHans Gutemberg, filho da superintendente, usou a própria rede social na tarde sábado (8), para postar vídeos ostentando com a caminhonete de luxo. Nos stories do Instagram, ele se filma destravando o veículo e trafegando em uma avenida com limite de velocidade de 40 km/h, enquanto o velocímetro mostra que o veículo estava andando entre 60km/h e 70km/h.\nDepois da repercussão dos vídeos, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) informou que irá adotar procedimentos administrativos para verificar a denúncia. Zeroildes Miranda é servidora concursada desde 2017 como agente de segurança socioeducativo. Os dados estão no portal da transparência.