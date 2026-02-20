- daqui_daiane_alves.mp4 (1.3376170)\nA Polícia Civil (PC) concluiu ontem a investigação do crime cometido em Caldas Novas e que ganhou destaque nacional. O síndico Cléber Rosa de Oliveira, de 49 anos, deve responder por homicídio triplamente qualificado, por motivação torpe, meio cruel e emboscada, além de ocultação do cadáver, da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43. O jornal teve acesso a gravações enviadas por ele a familiares e amigos pelo WhatsApp.\nEm uma das mensagens, Cléber disse ter resolvido “um problema que parecia não ter solução”, em um áudio enviado a amigos um dia antes de ser preso pelo assassinato.\nAo se dirigir a proprietários de outros imóveis no prédio Amethyst Tower, local onde os conflitos se iniciaram, ele afirma que acabou “dentro de outro” problema. “Que a solução também é difícil. Eu não consigo compreender isso ainda, não sei se algum dia eu irei compreender. Agora vou pagar, né, por esse erro”, acrescentou. Ele ainda pede que as pessoas se “apeguem às boas lembranças” dele. “De tudo o que eu fiz por nós”, complementa nas gravações.